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لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 17:46 لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة | ثقافة و فنون
لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة
يضرب كل من الفنانين قادر الجابوني ولمياء الزايدي موعدا مع جمهور المهرجان الدولي للموسيقى جوهرة في دورته السابعة خلال الفترة الممتدة ما بين 3و5 غشت المقبل.

شوف تيفي

يضرب كل من الفنانين قادر الجابوني ولمياء الزايدي موعدا مع جمهور المهرجان الدولي للموسيقى جوهرة في دورته السابعة خلال الفترة الممتدة ما بين 3و5 غشت المقبل.

وحسب البلاغ الصادر عن إدارة مهرجان جوهرة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ،سيحيي الجزائري قادر الجابوني حفلا غنائيا يوم السبت 5 غشت بمنصة الجديدة، بينما ستطل لمياء الزايدي على جمهورها يوم 4 غشت بمنصة البير الجديد.

هذه الدورة ستضم فقرات غنية تلبي رغبات الجماهير الحاضرة، إذ أن المهرجان سينطلق بمسابقة مواهب جوهرة في أنواع موسيقية متعددة كالروك والراب والشعبي في سيدي بوزيد في الفترة بين 7 و9 يوليوز فضلا عن ثلاث سهرات بالجديدة وأزمور والبير الجديد وأِيضا معارض تشكليلية.

وأضاف البلاغ، أن حفل افتتاح المهرجان سيتميز باستعراض ضخم عبارة عن كرنفال للدُمى العملاقة وفرق فولكلورية متعددة ومشاركة فرق من الخيالة فضلا عن مشاركة متخصصين في التفنن في فقرات انبعات اللهب من الأفواه وألعاب رياضية وسحرية وغيرها ما يضفي على حفل الإفتتاح روعة لا تضاهى تجعله جديرا بالمتابعة وفرصة غير قابلة للتضييع.

هذا ويتضمن برنامج الدورة السابعة عدة مسرحيات فوق خشبة مسرح محمد سعيد عفيفي بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزراة الثقافة والإتصال وأيضا مسابقات رياضية تخص الناشئين والكبار على حد سواء.

وكعادته يولي جوهرة للأطفال الصغار عناية خاصة عندما يخصص لهم قرية ألعاب وبالمجان تتضمن ورشات للرسم والماكياج والدُمى المتحركة والرقص وغيره.

تجدر الإشارة إلى أنه وككل سنة ومنذ سبع سنوات يرصع مهرجان جوهرة سهراته بمنصاته الثلاث بأسماء مغنيين من العيار الثقيل من المغرب وإفريقيا ومن المشرق العربي وأوروبا، حيث استطاع جذب أزيد من 5 ملايين متتبع لسهراته و55 مليون مشاهد له عبر قنوات تلفزية وطنية وأجنبية فضلا عن مشاركة 500 من الفنانين والموسيقيين من 25 دولة وفي 15 مكانا محتضنا لأنشطة جوهرة.

 

 

‫شوف تيفي

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جوهرة مهرجان قادر الجابوني لمياء الزايدي

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