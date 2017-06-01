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إدارة السجن المحلي تولال 3 بمكناس تكشف التفاصيل الخاصة بسجينة تم إحضارها من طرف عناصر الشرطة بمكتب الضبط القضائي

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 17:45 إدارة السجن المحلي تولال 3 بمكناس تكشف التفاصيل الخاصة بسجينة تم إحضارها من طرف عناصر الشرطة بمكتب الضبط القضائي | مجتمع
إدارة السجن المحلي تولال 3 بمكناس تكشف التفاصيل الخاصة بسجينة تم إحضارها من طرف عناصر الشرطة بمكتب الضبط القضائي
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة السجن المحلي تولال 3 استقبلت سجينة بعد إحضارها من طرف عناصر الشرطة، بمكتب الضبط القضائي إلى حين إرجاعها إلى المحكمة نافية ما تم نشره

"شوف تيفي"+"و م ع"


أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة السجن المحلي تولال 3 استقبلت سجينة بعد إحضارها من طرف عناصر الشرطة، بمكتب الضبط القضائي إلى حين إرجاعها إلى المحكمة نافية ما تم نشره بخصوص استقبال السجينة " بدون أمر إيداع" .

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ، ردا على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بخصوص "استقبال سجينة بالسجن المحلي تولال 3 بدون أمر إيداع" وحالات أخرى مرتبطة بشرعية الاعتقال، أن السجينة المعنية ظلت بمكتب الضبط القضائي إلى حين عودة عناصر الشرطة لإرجاعها إلى المحكمة، وذلك بناء على أوامر النيابة العامة المختصة.

وأضافت أن إدارة المؤسسة السجنية حرصت على عدم إيداع السجينة المعنية بداخل المعتقل، وذلك لعدم توفر عناصر الشرطة التي أحضرتها إلى المؤسسة على أمر بالإيداع.

وذكرت المندوبية أنه في جميع الأحوال، فإن إدارة المؤسسة السجنية، سواء في هذه الحالة أو في حالات أخرى، لا تقوم بإيداع أي شخص بالسجن ولا تطلق سراح أي نزيل إلا بناء على سند قانوني صادر عن الجهة القضائية المختصة.

 

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المغرب شوف تيفي المندوبية العامة السجن المحلي تولال الضبط القضائي

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