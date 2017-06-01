عودة حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة ﻿

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن استئناف حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن استئناف حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأن استئناف حركة الملاحة بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة جاء بعد التعليق المؤقت للرحلات على هذا الخط بسبب سوء الأحوال الجوية.