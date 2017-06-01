 عودة حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت | ثقافة و فنون

النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت

انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :الله ينصر سيدنا | ثقافة و فنون

انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :''الله ينصر

لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة | ثقافة و فنون

لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة

إدارة السجن المحلي تولال 3 بمكناس تكشف التفاصيل الخاصة بسجينة تم إحضارها من طرف عناصر الشرطة بمكتب الضبط القضائي | مجتمع

إدارة السجن المحلي تولال 3 بمكناس تكشف التفاصيل الخاصة بسجينة تم إحضارها من طرف عناصر الشرطة بمكتب

عودة حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة | اقتصاد

عودة حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة

على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة | ثقافة و فنون

على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة

عاجل: الإرهاب يضرب السعودية | دولي

عاجل: الإرهاب يضرب السعودية

عاجل..فاجعة تهز فاس..زوجة تنهي حياتها بعد خلاف مع زوجها | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز فاس..زوجة تنهي حياتها بعد خلاف مع زوجها

الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى ترامب..هذا مضمونها | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى ترامب..هذا مضمونها

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عودة حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 17:42 عودة حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة | اقتصاد
عودة حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن استئناف حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن استئناف حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأن استئناف حركة الملاحة بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة جاء بعد التعليق المؤقت للرحلات على هذا الخط بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طنجة المدينة ميناء طريفة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سار للراغبين في السفر إلى الحسيمة عبر الطائرة: تخفيض سعر الرحلة..وها شحال | اقتصاد

سار للراغبين في السفر إلى الحسيمة عبر الطائرة: تخفيض سعر الرحلة..وها شحال

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني | اقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

عاجل وهام للبيضاويين:إدارة ترامواي البيضاء تؤكد توقيف خطوطها خلال الصيف لهذه الأسباب | اقتصاد

عاجل وهام للبيضاويين:إدارة ترامواي البيضاء تؤكد توقيف خطوطها خلال الصيف لهذه الأسباب

المكتب الوطني للسكك الحدیدیة يطلق عرضا جدیدا خاصا بالجھة الشرقیة.. 22 قطارا يوميا | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحدیدیة يطلق عرضا جدیدا خاصا بالجھة الشرقیة.. 22 قطارا يوميا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | عادل القيصر - مغيار | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

فيديو | عادل القيصر - مغيار

بالفيديو..مغربي يكشف حقائق مثيرة عن جبل اغود مكان العثورعلى أقدم جمجمة للإنسان العاقل نواحي مراكش | بــووز

بالفيديو..مغربي يكشف حقائق مثيرة عن جبل اغود مكان العثورعلى أقدم جمجمة للإنسان العاقل نواحي مراكش

بالفيديو.. من كازا مْشيت ضيف عند ختي فولاد الغنام و شدني جارها قتلني بالعصا وها علاش | بــووز

بالفيديو.. من كازا مْشيت ضيف عند ختي فولاد الغنام و شدني جارها قتلني بالعصا وها علاش

بالفيديو..بحرقة كبيرة أم تلميذة بالجهوي تتعرض للاحتجاز داخل مؤسسة خصوصية وهاشنو وقع بالبرنوصي | بــووز

بالفيديو..بحرقة كبيرة أم تلميذة بالجهوي تتعرض للاحتجاز داخل مؤسسة خصوصية وهاشنو وقع بالبرنوصي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

النجمة العالمية ريهانا تخرج عن صمتها حول علاقتها برجل أعمال خليجي وها أشنو قالت

انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :الله ينصر سيدنا | ثقافة و فنون

انفراد:بعد نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط..مقرب من الفنان المغربي :''الله ينصر

لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة | ثقافة و فنون

لمياء الزايدي وقادر الجابوني يُضيئان سماء مهرجان جوهرة بالجديدة

إدارة السجن المحلي تولال 3 بمكناس تكشف التفاصيل الخاصة بسجينة تم إحضارها من طرف عناصر الشرطة بمكتب الضبط القضائي | مجتمع

إدارة السجن المحلي تولال 3 بمكناس تكشف التفاصيل الخاصة بسجينة تم إحضارها من طرف عناصر الشرطة بمكتب

﻿ ﻿
اليوم 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.