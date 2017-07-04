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على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة | ثقافة و فنون

على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة

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على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 17:35 على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة | ثقافة و فنون
على طريقة كيم كاردشيان:ابتسام تسكت تثير جدلا واسعا بسبب لباس يظهر مفاتنها+صورة
أشعلت صورة جديدة للفنانة المغربية ابتسام تسكت، يومه الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بالانستغرام، حيث تفاعل معها آلاف النشطاء من داخل وخارج المغرب.

"شوف تيفي"

أشعلت صورة جديدة للفنانة المغربية ابتسام تسكت، يومه الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بالانستغرام، حيث تفاعل معها آلاف النشطاء من داخل وخارج المغرب.

وظهرت خريجة برنامج "ستار أكاديمي" في هذه الصورة وهي ترتدي ملابس "مثيرة"، جعلت العديد من عشاقها يعبرون عن إعجابهم الكبير بجمالها الذي تم وصفه بـ "الساحر"، بينما وجه لها آخرون انتقادات لاذعة، موضحين أن لباس "تسكت" كما تبرز الصورة، أظهر مفاتنها، بسبب محاولاتها التشبه ببعض النجمات العالميات مثل الأمريكية "كيم كاردشيان".

تجدر الإشارة إلى أن ابتسام تسكت"، ظهرت خلال رمضان المنقضي، في مسلسل درامي تحت عنوان "ألو ابتسام"، وهو العمل الذي شاركت في بطولته إلى جانب العديد من الوجوه الصاعدة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفنانة المغربية ابتسام تسكت ستار أكاديمي

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