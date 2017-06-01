عاجل: الإرهاب يضرب السعودية ﻿

شوف تيفي: وكالات
قتل رجل أمن سعودي وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر تعرض دوريتهم "لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر"، حسب متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله "إنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر".
وأضاف أن هذا الحادث نجم عنه "استشهاد" رجل أمن برتبة وكيل رقيب، وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في هذه "الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".
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