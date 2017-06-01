عاجل..فاجعة تهز فاس..زوجة تنهي حياتها بعد خلاف مع زوجها ﻿

اهتز حي بن سليمان بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقية، بطلتها سيدة متزوجة، أقدمت على الانتحار برمي نفسها من سطح منزل أسرتها.

"شوف تيفي"

اهتز حي بن سليمان بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقية، بطلتها سيدة متزوجة، أقدمت على الانتحار برمي نفسها من سطح منزل أسرتها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الزوجة، دخلت في خلاف حاد مع زوجها، لتقوم في لحظة غضب وهي في حالة هستيرية بإلقاء نفسها من سطح منزلها، ما تسبب في وفاتها نظرا لخطورة الإصابة التي تعرضت لها.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمنزل الزوجين، وعاينت جثة الزوجة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني.



