الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى ترامب..هذا مضمونها ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

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بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لترامب شخصيا بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في البرقية "وانطلاقا مما يربط الشعبين المغربي والأمريكي من أواصر الصداقة العريقة، والتقدير المتبادل، والتعاون المثمر، أعرب لكم عن حرصي القوي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم، من أجل استثمار أنجع وتفعيل أمثل للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا، وتدعيم سبل الحوار والتشاور بينهما حول مختلف القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".

كما أكد الملك للسيد ترامب التزام المملكة المغربية الثابت بمواصلة العمل والتنسيق مع بلده الصديق، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار المحافل الدولية، إسهاما منهما في توطيد الأمن والسلم بالعالم، والتصدي لكل نزوعات التطرف والإرهاب، وإشاعة قيم الاعتدال والتعايش والتضامن بين مختلف الشعوب والحضارات.

