عباس الجراري لم يعد مستشارا للملك منذ ثلاث سنوات ﻿

تناقلت مواقع صحفية وصفحات إعلامية تصريحات عباس الجراري التي أدلى بها في حوار للزميلة الصباح على أساس أنه مستشار للملك، حيث أثار انتباهنا أحد المتتبعين إلى أن الجيراري لم يعد مستشارا للملك منذ أزيد

شوف تيفي:

تناقلت مواقع صحفية وصفحات إعلامية تصريحات عباس الجراري التي أدلى بها في حوار للزميلة الصباح على أساس أنه مستشار للملك، حيث أثار انتباهنا أحد المتتبعين إلى أن الجيراري لم يعد مستشارا للملك منذ أزيد من ثلاث سنوات، وأنه لم يعد يمارس هذه الصفة الرسمية ضمن طاقم مستشاري الملك محمد السادس، بل سبق أن تم توشيحه بوسام ملكي منذ حوالي سنتين وقدمه جواد بلحاج مدير التشريفات الملكية والأوسمة على أساس أنه مستشار ملكي سابق. لكنه مازال يحتفظ بصفة عضو في مكتب أكاديمية المملكة.

وكان الجراري قد عين في سنة 2000 أي مع مطلع العهد الجديد مستشارا ملكيا، ولم يسجل طيلة مشواره خرجات إعلامية مثل الخرجة الأخيرة التي تحدث فيها عن حراك الريف وقال متحدثا "لا يعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في الأزمات مثل قضية حراك الريف"، مؤكدا بأن "الكل ينتظر تدخل الملك، وهذا ليس هو الحل".

واعتبر الجيراري أن "تصرف الأحزاب والحكومة والمؤسسات بإسناد كل شيء إلى الملك، بحق أو باطل يضعه في موقف حرج" وغيرها من الأفكار التي قدمها الجيراري بصفته الأكاديمية وليس بصفته كمستشار للملك على اعتبار أنه لم يحمل هذه الصفة منذ أزيد من ثلاث سنوات...