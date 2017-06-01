بسبب اعتقال الحواص وإشاعة 17مليار..موظفو بلدية حد سوالم ما تخلصوش في شهرهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها، بأن موظفي بلدية حد السوالم، لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بأجورهم لشهر يونيو2017، نظرا لغياب المسؤول المكلف بتوقيع حوالاتهم، ويتعلق الأمر بـ''زين العابدين الحواص'' الذي تم

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدرها، بأن موظفي بلدية حد السوالم، لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بأجورهم لشهر يونيو2017، نظرا لغياب المسؤول المكلف بتوقيع حوالاتهم، ويتعلق الأمر بـ"زين العابدين الحواص" الذي تم إيقافه أخيرا بسبب الاشتباه في تورطه ببعض الخروقات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن غياب رئيس بلدية السوالم "زين العابدين الحواص" المتابع في حالة اعتقال ، سيبقى موظفو البلدية بدون أجرة إلى حين تدخل عامل الإقليم الجديد لتسوية الوضعية الحالية لموظفي البلدية.

وأكد ذات المصدر أن المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، تقول "يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة هذا القانون التنظيمي"، مشيرا إلى أن تطبيق المادة يبقى الحل الوحيد القريب حتى يحصل الموظفون على أجرتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.