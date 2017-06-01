سار للراغبين في السفر إلى الحسيمة عبر الطائرة: تخفيض سعر الرحلة..وها شحال ﻿

أفادت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن الخطوط الملكية المغربية ستطلق الاثنين المقبل رحلتين إضافيتين الدار البيضاء -الحسيمة وطنجة -الحسيمة بأسعار تنافسية من



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أفادت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن الخطوط الملكية المغربية ستطلق الاثنين المقبل رحلتين إضافيتين الدار البيضاء -الحسيمة وطنجة -الحسيمة بأسعار تنافسية من أجل إنعاش وجهة الحسيمة السياحية.



ووأوضح بلاغ للوزارة بأن هذه المبادرة التي تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة الوصية بشراكة مع جهة طنجة تطون الحسيمة من أجل إنقاذ الموسم السياحي الصيفي الحالي بالحسيمة والنهوض بالقطاع السياحي بالمدنية والجهة، تهم الرحلة الجوية الدارالبيضاء – الحسيمة ذهابا بسعر 400 درهم و طنجة- الحسيمة بسعر 300 درهم.



وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في فك العزلة عن وجهة الحسيمة ومن المرتقب، حسب المصدر نفسه ، أن تليها إجراءات آخرى كتخفيض قيمة رسوم المطارات.



ووفق المصدر ذاته فإن هناك مبادرات أخرى تجري بلورتها مع فاعلين محليين من أجل إطلاق حملة ترويجية لوجهة الحسيمة السياحية.





