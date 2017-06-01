غريب.. هواتف القنصلية المغربية في فالنسيا كلها ''خاسرة'' وها أشنو واقع ﻿

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يشتكي مجموعة من المهاجرين المغاربة باسبانيا وبالضبط بمدينة فالنسيا، من عدم اشتغال الخطوط الهاتفية للقنصلية المغربية المتواجدة بالمدينة الاسبانية.
وتعذر على الكثيرين ممن يريدون قضاء مصالحهم بالقنصلية التواصل معها، نظرا للعطل الحاصل في خطوط الهواتف، حيث لم تكلف القنصلية نفسها عناء توضيح الأمر، والإسراع بحله في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن المهاجرون المغاربة المقيمون في المدينة المذكورة من قضاء مآربهم.
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