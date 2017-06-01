عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شخصية سامية تدخلت وتكفلت بعلاج الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن شخصية سامية تدخلت وتكفلت بعلاج الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس.

و قد جرى نقل الفنان إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط تحت إشراف طاقم طبي كبير.

و قد تحفظت مصادرنا القريبة من أمينوكس، عن كشف نوعية المرض الذي غيّب الفنان المحبوب عن الساحة الفنية قبل حوالي 3 أشهر من الآن .



و سبق لأمينوكس أن حظي بتوشيح ملكي في عيد الشباب قبل سنتين من الآن.