عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" أن شخصية سامية تدخلت وتكفلت بعلاج الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس.
و قد جرى نقل الفنان إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط تحت إشراف طاقم طبي كبير.
و قد تحفظت مصادرنا القريبة من أمينوكس، عن كشف نوعية المرض الذي غيّب الفنان المحبوب عن الساحة الفنية قبل حوالي 3 أشهر من الآن .
و سبق لأمينوكس أن حظي بتوشيح ملكي في عيد الشباب قبل سنتين من الآن.
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