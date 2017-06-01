هذا هو جديد ملف محاكمة معتقلي أحداث إكديم ازيك ﻿

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر إلى غاية 27 شتنبر المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح مؤقت في قضية مخيم إكديم إزيك، وذلك

"شوف تيفي"

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر إلى غاية 27 شتنبر المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح مؤقت في قضية مخيم إكديم إزيك، وذلك لاستكمال إجراءات استدعاء المتهم.

وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة 8 يونيو المنصرم، إعمال المسطرة الغيابية في حق المتهم بعد تغيبه للمرة الثالثة عن حضور المحاكمة.

وقد قررت المحكمة في يناير الماضي فصل ملف الأيوبي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن 20 سنة قبل نقض الحكم من قبل محكمة النقض، عن باقي المتهمين، نظرا لحالته الصحية التي لم تكن تسمح له بحضور أطوار المحاكمة.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وكانت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك بالعيون قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.