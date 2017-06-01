عاجل و بالفيديو.. حادث خطير في لورطورت: رموك شعلات فيه العافية بين كازا و الجديدة ﻿

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والجديدة على بعد ثماني كلمترات من منطقة أزمور، قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' ما تسبب

"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والجديدة على بعد ثماني كلمترات من منطقة أزمور، قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك" ما تسبب في اندلاع النيران بها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة، اصطدمت بسيارة خفيفة، ماتسبب في فقدان السائق السيطرة عليها،و انقلابها، واندلاع النيران بها.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان، مرفوقة بشاحنة تابعة للوقاية المدنية، تعمل في هذه اللحظات على إخماد ألسنة النيران المتصاعدة من "الرموك".