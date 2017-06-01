من قبة البرلمان..عبد الله بوانو للبرلمانية ماء العينين:''خاصك تبقاي تشاوري معانا'' ﻿

لم يعد الإختلاف بين صقور حزب العدالة والتنمية خفيا كما في السابق، حيث لم يستسغ الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان عبد الله بوانو طريقة تسيير زميلته البرلمانية ماء العينين للجلسة

شوف تيفي:

لم يعد الإختلاف بين صقور حزب العدالة والتنمية خفيا كما في السابق، حيث لم يستسغ الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان عبد الله بوانو طريقة تسيير زميلته البرلمانية ماء العينين للجلسة العمومية لمجلس النواب التي تجري في هذه اللحظات بمقر البرلمان.



ومباشرة بعد إعلان رئيسة الجلسة البرلمانية آمنة ماء العينين عن دمج ثلاث أسئلة للفرق البرلمانية دفعة واحدة، أخذ زميلها في الحزب عبد الله بوانو الكلمة وهاجم رئيسة الجلسة بأنها لم تستشر رؤساء الفرق قبل إتخاذ القرار مصرحا بالقول" خاصك تبقاي تشاوري معانا".



وتجاهلت البرلمانية ماء العينين الرد بشكل مباشر على ملاحظة عبد الله بوانو، مصرحة بأنها تُسير الجلسة وفق القانون الداخلي والأسئلة التي توصلت بها الرئاسة.