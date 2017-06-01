هذه هي حقيقة محاولة رجال شرطة استرضاء شخص يحمل سلاحا وبحوزته كلب بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي''، يومه الثلاثاء، ببيان حقيقة بخصوص ما نشرته منابر إعلامية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، ويتعلق الأمر بشريط فيديو يظهر شخصا عاري الجسد بصدد توجيه كلمات نابية لطاقم

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"، يومه الثلاثاء، ببيان حقيقة بخصوص ما نشرته منابر إعلامية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ويتعلق الأمر بشريط فيديو يظهر شخصا عاري الجسد بصدد توجيه كلمات نابية لطاقم سيارة شرطة، في مقابل ما اعتبرته التعليقات المصاحبة محاولة طاقم دورية الشرطة استرضاء المعني بالأمر الذي كان مرفوقا بكلب من فصيلة شرسة.



وحسب البيان فإنه وتنويرا للرأي العام، فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء أكدت أن المعطيات الحقيقية لشريط الفيديو تعود إلى توصل مصالح منطقة أمن بنمسيك بإشعار حول إحداث أحد الأشخاص لفوضى بالشارع العام جراء حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، حيث انتقلت على الفور إلى عين المكان أقرب دورية لشرطة النجدة، والتي تبين لطاقمها أن المعني بالأمر يوجد في حالة هيجان شديدة، مما استدعى طلب دعم إضافي من قبل باقي فرق الشرطة القضائية والأمن العمومي قصد توقيفه، وهي اللحظة التي تم خلالها تصوير شريط فيديو .

وأضاف البيان أن تدخل عناصر الأمن، مكن من ضبط المعني بالأمر، وذلك بعد مقاومة عنيفة وشرسة، تسببت في إصابة أحد أفراد الدورية وإتلاف زيه المهني، كما تم أيضا تحييد الخطر الناتج عن الكلب الذي يملكه هذا الأخير، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة بموجب مسطرة قضائية حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.