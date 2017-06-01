الوجه الآخر لسيدة الأعمال هند العشابي القابعة في السجن ﻿

هند العشابي سيدة الأعمال، ربما لم يعرف الناس عدة جوانب من قضيتها، التي زجت بها وماتزال داخل أسوار السجن، حيث علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن هذه المرأة الشابة عانت الظلم، الذي كان سببا في قبوعها السجن

شوف تيفي:

هند العشابي سيدة الأعمال، ربما لم يعرف الناس عدة جوانب من قضيتها، التي زجت بها وماتزال داخل أسوار السجن، حيث علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن هذه المرأة الشابة عانت الظلم، الذي كان سببا في قبوعها السجن بسبب قضية الخيانة الزوجية.

هند العشابي التي وصفها مقربون منها بالجمال والأناقة والطموح وحسن فن الحديث، درست في مدرسة مضيفات الطيران بانجلترا لثلاث سنوات، وبعد أن قضت فترة من العمل عادت إلى المغرب لتبدأ حياة جديدة في ميادين مهنية أخرى، وفي سنة2002، إذ كانت تبلغ 24 سنة، تقدمت هند العشابي للترشح لتظاهرة "خميسة" وقوبل طلب ترشيحها بالرفض، كونها لم تكن تملك المؤهلات والشروط لذلك، ما دفعها للبحث عن المجد عن طريق العمل الجاد والبحث عن الذات.

كانت تعمل هند في تجارة الأحذية، حيث كانت تملك محلين لبيع الأحذية النسائية الفاخرة بالرباط، بعد ذلك أنشأت محلا بمدينة الدارالبيضاء لماركة "كنالي"، وكان المصمم العالمي روبيرتو كفالي، يربطها به صداقة متينة، حيث دعته بمناسبة افتتحاح المحل، وأقامت حفلة على شرفه، حيث قضى كافالي، ثلاثة أيام بمدينة الدارالبيضاء، كان مساندها ومدعمها في خطوتها، حيث كان ينوه بعملها الجاد، حسب مصدرنا.

سنة 2007، يضيف مصدرنا، أسست هند العشابي شركة للطيران ونجحت فيها بشكل كبير، حيث ملكت 7 طائرات، كما كانت تملك منزلا في جنيف وآخر في نيويورك، ورغم ذلك فكل تعاقداتها في مجال عملها كانت تمر بمنزلها بالمغرب، حيث عرف على هند حبها للمغرب وللعائلة الملكية وكانت تفتخر بهويتها وثقافتها وتربيتها المغربية، وكانت تضع كامل ثقتها في بلدها، الشيء الذي كانت تترجمه في استثماراتها داخل المغرب عوض الاتجاه إلى دول أخرى.

حوالي سنة 2009 كان أول زواج لهند العشابي من شاب مغربي أنجبت منه ابنها البكر، واستمر زواجها منه عاما فقط وانتهى بالطلاق، حيث كان زواج مصلحة من طرف الزوج، فحملت ابنها وتولت تربيته لوحدها بعيدا عن طليقها، الذي تنازل عن حضانة ابنه.

بعد الطلاق يقول مصدرنا، استقرت هند العشابي في جنيف حيث تعرفت على رجل دبلوماسي خليجي، الذي وقع في حبها، وطلب الزواج منها لكنها لم توافق على طلبه، وبعد أن فشلت كل محاولاته سواء معها أو مع عائلتها قرر أن يطلب الوساطة من أصدقاء خليجيين كانوا على معرفة بهند العشابي في نطاق العمل، حيث أقنعوا هند بالزواج من ابن بلدهم، حسب ما أكده المصدر لشوف تيفي.

كان الزوج يحب هند لدرجة الجنون بشهادة عائلتها، ويضيف المصدر أنه بعد موافقة هند على الزواج بالدبلوماسي، سافرت معه إلى بلده، حيث تزوجا زواجا "جعفريا شيعيا"، وكان هذا الزواج لم يذيل في المغرب. وفي أحد الأيام، حسب مصدرنا، كانت هند العشابي تحضر حفلا رفقة زوجها ببلده، حيث سألها أحد المدعوين عن أصلها وجنسيتها، فأجابته أنها مغربية وبلدها هو المغرب، الشيء الذي لم يستسغه زوجها، الذي رد عليها بأنها خليجية وجوازها الخليجي "شاهد" على ذلك، فما كانت منها إلا أن ردت عليه هند العشابي بشموخ وعزة نفس وكرامة بأنها مغربية الأصل والتربية والثقافة وهي فخورة بذلك، فحملت حقيبتها وسط المدعوين وانصرفت، حيث لحق بها وطلقها شفهيا، فردت عليه في كبرياء "أنها مطلقة منذ الأمس"، بعدها يقول المصدر حملت هند حقائبها وغادرت إلى نيويورك مدة سنة، وطيلة هذه المدة كانت العشابي تطالب طليقها بأن يبعث لها أوراق الطلاق التي تثبت طلاقها بشكل رسمي، ولأن هذه المرأة القوية كان معروف عليها الحكمة في تعاملاتها، فهي سيدة أعمال ناجحة ومرموقة ومعروفة في عالم المال والأعمال، فلم تكن تعترف في معاملاتها إلا بالعقود، ونفس الشيء بالنسبة لطلاقها، فرغم أنها كانت متزوجة من الرجل الدبلوماسي زواجا "شيعيا جعفريا"، إلا أنها كانت حريصة أشد الحرص على استلام أوراق طلاقها، وبالفعل فإن هند العشابي أسرت لمصدرنا، بأن طليقها بعث لها أوراق الطلاق، حيث كانت تقيم في مدينة نيويورك.

في هذه المرحلة التقت هند العشابي برجل مغربي في إطار البزنس، الذي سيصبح زوجها في ما بعد، حيث عقدا قرانهما في دولة مالي على سنة الله ورسوله، وحين عادا إلى المغرب قاما "بتذييل" العقد، وأثمر هذا الزواج إنجاب ابنتهما الأولى نايلة، وفي هذه الفترة كانت علاقة هند العشابي بطليقها مازالت مستمرة كصديق لها ولزوجها، حيث كان يسافر معهما ويتواجد معهما في نفس الفندق، ولأن هند كانت المرأة المتسامحة العفوية، لكن الطليق لم يكن ذاك الصديق المخلص، بل كان يمني النفس بأن يعيد المياه إلى مجاريها والرجوع إليها، الأمر الذي لم يتحقق له، بعد علمه أن هند حامل للمرة الثانية من زوجها، حينها انقلبت الموازين، حيث انتقم منها ومن زوجها، بعد أن تيقن أن علاقة حب قوية تجمع بينهما، حسب ما صرح به مصدرنا.

وكان تقدم الطليق الخليجي برفع دعوة خيانة زوجية، كما نسب له الابنة نايلة، وشكك في الحمل الذي في بطن هند، وجرى القبض على هند العشابي وزوجها وحوكما بالخيانة الزوجية.

الآن وبعد أن قضت هند العشابي شهورا داخل السجن، تتساءل وهي داخل زنزانتها بأي جرم تعاقب اليوم؟؟ وهي المرأة المغربية التي كانت تفتخر بمغربيتها وتحب وطنها، وكانت السبب في فتح عدة بيوت مغربية حيث وفرت العديد من فرص الشغل لمغاربة يشتغلون في شركاتها ومحلاتها، هذه المرأة التي تقول اليوم وهي داخل أسوار السجن بأنها مظلومة وكانت ضحية انتقام قضى على حياتها وعلى حياة أبنائها الصغار وعلى أفراد عائلتها، الذين اكتووا بنار ظلم ابنتهم.