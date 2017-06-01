حضيو شنو كتاكلو..مواطنة مغربية لقات الدود في مورتديلا+فيديو صادم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة عثور مواطنة مغربية على ''الدود'' داخل منتوج ''مورتديلا''، حيث أكد أن هذا المنتوج كاد أن يودي بحياة طفلها الصغير الذي تناول البعض

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة عثور مواطنة مغربية على "الدود" داخل منتوج "مورتديلا"، حيث أكد أن هذا المنتوج كاد أن يودي بحياة طفلها الصغير الذي تناول البعض منه.

وطالبت هذه المواطنة الغاضبة المغاربة بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن هذه المنتوجات، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث طالب الجميعات الجهات المسؤولة عن حماية المستهلكين بالتدخل الفوري والعاجل، وفرض مراقبة جدية على المحلات المتخصصة في بيع "الكاشير" و "المورتديلا".

ومن جهة أخرى، أكد متفاعلون أن مصدر هذه المنتوجات هو الشمال، حيث تدخل إلى المغرب عن طريق التهريب، ويقوم أشخاص آخرون بتغيير تاريج انتهاء صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين.