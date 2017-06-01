 وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي حقيقة محاولة رجال شرطة استرضاء شخص يحمل سلاحا وبحوزته كلب بالبيضاء | حوادث و حقوق

هذه هي حقيقة محاولة رجال شرطة استرضاء شخص يحمل سلاحا وبحوزته كلب بالبيضاء

الوجه الآخر لسيدة الأعمال هند العشابي القابعة في السجن | بوليتيك

الوجه الآخر لسيدة الأعمال هند العشابي القابعة في السجن

حضيو شنو كتاكلو..مواطنة مغربية لقات الدود في مورتديلا+فيديو صادم | حوادث و حقوق

حضيو شنو كتاكلو..مواطنة مغربية لقات الدود في مورتديلا+فيديو صادم

وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية | حوادث و حقوق

وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية

العماري ينوه بقرار العثماني حول تعويم الدرهم ويطالبه بالتراجع عن إصلاح التقاعد | بوليتيك

العماري ينوه بقرار العثماني حول تعويم الدرهم ويطالبه بالتراجع عن إصلاح التقاعد

عاجل و خطير..شوفو أشنو وقع فالمقاطعة لي ضَّربات فيها دنيا بوطازوت فحي التشارك فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و خطير..شوفو أشنو وقع فالمقاطعة لي ضَّربات فيها دنيا بوطازوت فحي التشارك فكازا

مديرية الحموشي تكشف عن التفاصيل الكاملة بخصوص تفكيك عصابة متخصصة في ترويج أوراق مالية مزورة بإفران+صورة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف عن التفاصيل الكاملة بخصوص تفكيك عصابة متخصصة في ترويج أوراق مالية مزورة

إستنفار للوصول لمسرب مراسلة مجلس اليازمي حول تعذيب نشطاء حراك-الريف | بوليتيك

''إستنفار'' للوصول لمسرب مراسلة مجلس ''اليازمي'' حول تعذيب نشطاء حراك-الريف

عاجل: مغربي في قبضة الأمن الإسباني بتهمة الإرهاب | حوادث و حقوق

عاجل: مغربي في قبضة الأمن الإسباني بتهمة الإرهاب

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 14:38 وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية | حوادث و حقوق
وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية
تمت السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة، الذي شب السبت الماضي، بعد أن اجتاحت النيران 230 هكتار من الأراضي الغابوية، حسبما علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.

شوف تيفي:

تمت السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة، الذي شب السبت الماضي، بعد أن اجتاحت النيران 230 هكتار من الأراضي الغابوية، حسبما علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.

وصرح فؤاد عسالي، من المندوبية السامية، لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الحريق بات تحت السيطرة ولم تعد هناك بؤر نشطة، غير أن اليقظة تظل واجبة بالنظر الى الرياح القوية والحرارة المفرطة بالمنطقة، مبرزا أن السيطرة على النيران تأتت بفضل استخدام خمس طائرات "كندير" و "توربو تراش" تابعة للقوات الملكية الجوية وتعبئة 550 عنصرا للوقاية المدنية والقوات المساعدة والمندوبية السامية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي فضلا عن السلطات المحلية. وأضاف عسالي أن هذه العناصر لازالت معبأة بموقع الحادث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مديونة غابة طنجة السيطرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذه هي حقيقة محاولة رجال شرطة استرضاء شخص يحمل سلاحا وبحوزته كلب بالبيضاء | حوادث و حقوق

هذه هي حقيقة محاولة رجال شرطة استرضاء شخص يحمل سلاحا وبحوزته كلب بالبيضاء

حضيو شنو كتاكلو..مواطنة مغربية لقات الدود في مورتديلا+فيديو صادم | حوادث و حقوق

حضيو شنو كتاكلو..مواطنة مغربية لقات الدود في مورتديلا+فيديو صادم

عاجل و خطير..شوفو أشنو وقع فالمقاطعة لي ضَّربات فيها دنيا بوطازوت فحي التشارك فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و خطير..شوفو أشنو وقع فالمقاطعة لي ضَّربات فيها دنيا بوطازوت فحي التشارك فكازا

عاجل: مغربي في قبضة الأمن الإسباني بتهمة الإرهاب | حوادث و حقوق

عاجل: مغربي في قبضة الأمن الإسباني بتهمة الإرهاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد تفاعل فاخر مع سكيتش مضحك للكوميدي لحبيب‎ | قنوات أخرى
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..شاهد تفاعل فاخر مع سكيتش مضحك للكوميدي ''لحبيب''‎

عندما يبكي الرجال: مواطن محكور تعرض للطرد بطريقة غريبة (شوفو آشنو وقع للوالدة ديالو بعد ذلك ) | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال: مواطن محكور تعرض للطرد بطريقة غريبة (شوفو آشنو وقع للوالدة ديالو بعد ذلك )

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 يوليوز 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 يوليوز 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 04 يوليوز 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 04 يوليوز 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي حقيقة محاولة رجال شرطة استرضاء شخص يحمل سلاحا وبحوزته كلب بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

هذه هي حقيقة محاولة رجال شرطة استرضاء شخص يحمل سلاحا وبحوزته كلب بالبيضاء

الوجه الآخر لسيدة الأعمال هند العشابي القابعة في السجن | بوليتيك

الوجه الآخر لسيدة الأعمال هند العشابي القابعة في السجن

حضيو شنو كتاكلو..مواطنة مغربية لقات الدود في مورتديلا+فيديو صادم | حوادث و حقوق

حضيو شنو كتاكلو..مواطنة مغربية لقات الدود في مورتديلا+فيديو صادم

وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية | حوادث و حقوق

وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.