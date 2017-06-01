وأخيرا..السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة بعد إتلاف 230 هكتار من الأراضي الغابوية ﻿

تمت السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة، الذي شب السبت الماضي، بعد أن اجتاحت النيران 230 هكتار من الأراضي الغابوية، حسبما علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.

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تمت السيطرة على حريق غابة مديونة بطنجة، الذي شب السبت الماضي، بعد أن اجتاحت النيران 230 هكتار من الأراضي الغابوية، حسبما علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.

وصرح فؤاد عسالي، من المندوبية السامية، لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الحريق بات تحت السيطرة ولم تعد هناك بؤر نشطة، غير أن اليقظة تظل واجبة بالنظر الى الرياح القوية والحرارة المفرطة بالمنطقة، مبرزا أن السيطرة على النيران تأتت بفضل استخدام خمس طائرات "كندير" و "توربو تراش" تابعة للقوات الملكية الجوية وتعبئة 550 عنصرا للوقاية المدنية والقوات المساعدة والمندوبية السامية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي فضلا عن السلطات المحلية. وأضاف عسالي أن هذه العناصر لازالت معبأة بموقع الحادث.