العماري ينوه بقرار العثماني حول تعويم الدرهم ويطالبه بالتراجع عن إصلاح التقاعد ﻿

نوه إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بشجاعة الحكومة التي أعلنت عن تراجع قرار إعتماد ''تعويم الدرهم المغربي'' الذي سيكون له إنعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين، والقدرة التنافسية

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نوه إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بشجاعة الحكومة التي أعلنت عن تراجع قرار إعتماد "تعويم الدرهم المغربي" الذي سيكون له إنعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين، والقدرة التنافسية للمقاولات الوطنية.



وحسب تدوينة لإلياس العماري على حسابه الفايسبوكي " فإن رئيس الحكومة أعلن في حواره التلفزي الأخير عن التراجع على قرار اعتماد ما سمي بتعويم الدرهم، هذا القرار الذي سبق لي أن كتبت عنه في تدوينتين سابقتين، اعتمادا على التقرير المفصل الذي أعدته حركة أنفاس الديموقراطية حول الموضوع، أود أن أنوه باستباقية هذه الحركة وبيقظتها وحسها النقدي تجاه تعويم الدرهم وما قد ينتج عنه من مَس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومن انعكاس على القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية".



وأشاد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، "بالمجهود الذي قام به الأساتذة والخبراء في تحليل ونقد أبعاد وانعكاسات قرار التعويم؛ وأنوه أيضا بمجموعة من الشباب الذين أنتجوا عددا من الفيديوهات، يبسطون فيها الانعكاسات والمخاطر التي يخفيها قرار التعويم على الاقتصاد الوطني".



وإختتم العماري تدوينته "بالتنويه بشجاعة الحكومة التي أعلنت التراجع عن هذا القرار الذي سبق وأن حددت الشروع فيه مع نهاية شهر يونيو الماضي، وأتمنى أن تتمسك بنفس الشجاعة للتراجع عن القرارات التي تتخذها كلما تبين عدم خدمتها لمصالح الوطن والمواطنين، أو عن القرارات التي اتخذت في السابق، مثل قرار إصلاح نظام التقاعد وغيره من القرارات المتسرعة، وأن تحرص على التفاعل الإيجابي مع نبض المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمدني كلما اقتضت المصلحة ذلك".