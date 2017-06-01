عاجل و خطير..شوفو أشنو وقع فالمقاطعة لي ضَّربات فيها دنيا بوطازوت فحي التشارك فكازا ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن مقاطعة الثالثة بحي التشارك شهدت قبل قليل من يومه الثلاثاء، اعتداء خطيرا تسبب فيه مواطن لموظفين داخل المصلحة الإدارية.
و أكدت مصادرنا، أن نقاشا بين مواطن و موظفين بالمصلحة تسبب في اعتداء الأخير على مجموعة من الموظفين داخل المصلحة الإدارية المذكورة حيث عمد الأخير على "شرملتهم" بعصا حديدية بسبب شهادة إدارية.
و قد حلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ،حيث تم نقل موظفين مدرجين في الدماء في حالة خطيرة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي العلاجات اللازمة.
سنعود لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع...
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.