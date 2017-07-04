مديرية الحموشي تكشف عن التفاصيل الكاملة بخصوص تفكيك عصابة متخصصة في ترويج أوراق مالية مزورة بإفران+صورة ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' حصريا، يومه الثلاثاء، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" حصريا، يومه الثلاثاء، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير أوراق مالية ومحاولة صرفها عبر معاملات تجارية بكل من مدن إفران ومكناس.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني فقد أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم قاموا بصرف جزء من المبالغ المالية المزورة من خلال شراء هواتف نقالة ومعدات الكترونية معروضة للبيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، قبل أن يتم توقيفهم متلبسين بمحاولة اقتناء هاتف نقال بالسوق المركزي بمدينة إفران مقابل أوراق مالية من نفس الفئة المزورة.

وأضافت المديرية أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن بصدد هذه القضية، مكنت من حجز حقيبة تحتوي على مبلغ 33.000 درهم عبارة عن أوراق مالية مزيفة من فئة 200 درهم، تحمل نفس الرقم التسلسلي، بالإضافة إلى حجز أوراق مالية مزيفة أخرى لدى عدد من الضحايا.

وأكدت مديرية الأمن أن المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف أحد شركائهم الذي تم تحديد هويته.