''إستنفار'' للوصول لمسرب مراسلة مجلس ''اليازمي'' حول تعذيب نشطاء حراك-الريف ﻿

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' عن حالة إستنفار كبيرة داخل دواليب المجلس الوطني لحقوق الإنسان للوصول إلى مسرب ''إستنتاجات خبيرين طبيين'' أشرفا على إعداد تقرير أولي بعد زيارتهما لمعتقلي حراك- الريف إبان

شوف تيفي



كشفت مصادر "شوف تيفي" عن حالة إستنفار كبيرة داخل دواليب المجلس الوطني لحقوق الإنسان للوصول إلى مسرب "إستنتاجات خبيرين طبيين" أشرفا على إعداد تقرير أولي بعد زيارتهما لمعتقلي حراك- الريف إبان تواجدهما بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.



وقال ذات المصدر، أن مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتتبعون خيوط تسريب معلومات عن الخبرة الطبية التي أجريت على معتقلي حراك- الريف، بعد المعطيات الأولية والتي تناقلتها وسائل إعلام بتأكيد المجلس الوطني على تعرض المعتقلين "للتعنيف" أثناء توقيفهم وهو ما تكذبه المديرية العامة للأمن الوطني جملة وتفصيلا.



ووفق ذات المصدر، فالتحقيق الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيكشف عن حقيقة مسرب المعطيات الأولية والتي تبقى فقط إستنتاجات وليس تأكيد لموقف المجلس الرسمي الذي سيعلن عنه في الأسابيع القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من تجميع المعطيات ودراستها، حيث أن التقرير يشرف عليه خبراء تابعين للمجلس سيتطرق لإحتجاجات الريف منذ إنطلاقها إلى غاية إنتهاء المساطر القانونية والقضائية التي يبقى رأي المجلس بعيدا عنها ولادخل له فيها.