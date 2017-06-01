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بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 14:11 عاجل: مغربي في قبضة الأمن الإسباني بتهمة الإرهاب | حوادث و حقوق
عاجل: مغربي في قبضة الأمن الإسباني بتهمة الإرهاب
ألقى الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء ببلدة كولادو ميديانو قرب مدريد، القبض على شخص يشتبه في تورطه في أنشطة تطرف ودعاية جهادية لفائدة تنظيم ''داعش'' الإرهابي.

شوف تيفي:

ألقى الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء ببلدة كولادو ميديانو قرب مدريد، القبض على شخص يشتبه في تورطه في أنشطة تطرف ودعاية جهادية لفائدة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية أن الأمر يتعلق برجل من أصل مغربي يبلغ من العمر 31 سنة على علاقة بشبكات داعش في إسبانيا، مشيرا إلى أن التحقيق الذي مكن من اعتقاله بدأ في سنة 2016.

وأضاف أن عملية التوقيف قام بها الحرس المدني والشرطة الأوروبية بدعم من أمن بلدان أخرى، مشيرا إلى أن عناصر من المكتب الأوروبي للشرطة انتقلت إلى إسبانيا للمشاركة في تحليل البيانات حول علاقات الموقوف الدولية.

وتابع أن تفتيشا لمسكن المشتبه به جار بغية جمع أدلة إضافية حول نشاطاته الدعائية لفائدة تنظيم "داعش" على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، التي كان يحافظ من خلالها على اتصالات في إسبانيا والخارج .

وأشارت وزارة الداخلية الاسبانية إلى أن "داعش" طورت تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية تستخدم لنقل محتويات "خطيرة للغاية"، منها كتيبات يوزعها هذا التنظيم الإرهابي تحرض على ارتكاب اعتداءات وشرح كيفية تنفيذها.

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