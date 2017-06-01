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فضيحة وبالفيديو.. فرقة موسيقية للمثليين تفتتح مهرجان تيميتار بأكادير

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 14:10 فضيحة وبالفيديو.. فرقة موسيقية للمثليين تفتتح مهرجان تيميتار بأكادير | مجتمع
فضيحة وبالفيديو.. فرقة موسيقية للمثليين تفتتح مهرجان تيميتار بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن فرقة ''مشروع ليلى'' المكونة من مثليين، ستشارك في الحفل الافتتاحي لمهرجان تيميتار بمدينة أكادير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن فرقة "مشروع ليلى" المكونة من مثليين، ستشارك في الحفل الافتتاحي لمهرجان تيميتار بمدينة أكادير.

وأكد الموقع الرسمي الخاص بالمهرجان مشاركة هذه المجموعة خلال اليوم الافتتاحي، وأشار إلى تاريخ تأسيسها ونوع الموسيقى التي تؤديها، لكنه لم يكشف أن أفرادها، أعلنوا في العديد من المرات عبر وسائل إعلام عربية وعالمية عن مثليتهم الجنسية.

ومن خلال حوار سابق لهذه الفرقة مع قناة "dw" الألمانية في نسختها العربية، اعترف أفرادها بمثليتهم الجنسية، وخاصة قائد الفرقة الذي ظهر في إحدى المجلات التي صرح فيها بأنه مثلي جنسي.

‫شوف تيفي

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