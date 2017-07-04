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العثماني يُبعد ''الداودي'' من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 14:02 العثماني يُبعد الداودي من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد | بوليتيك
العثماني يُبعد ''الداودي'' من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
كشفت مصادر مطلعة، أن لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يشعر بغضب كبير اتجاه المستشارين القانونيين لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد إقصاء وزارته من عضوية اللجنة

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يشعر بغضب كبير اتجاه المستشارين القانونيين لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد إقصاء وزارته من عضوية اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

ومباشرة بعد صدور مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بالجريدة الرسمية في عددها الأخير والذي حدد القطاعات الحكومية التي ستتشكل منها اللجنة والتي سيترأسها سعد الدين العثماني، عبر الداودي عن غضبه، بأن "الوزارة المختصة بمحاربة الفساد لم تدرج ضمن أعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد رغم إشتغالها على الموضوع بشكل دائم تقريبا من خلال الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق عملها".

وحدد المرسوم الذي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه أعضاء اللجنة والقطاعات الحكومية المكلفة من خلال المادة الثالثة للمرسوم، حيث سيرأس اللجنة رئيس الحكومة وتتألف من السلطات الحكومية، لكل من حقوق الإنسان، والعدل، والداخلية، والمالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، والصناعة والإستثمار، والإتصال وأخيرا وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

‫شوف تيفي

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