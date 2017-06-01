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عاجل:شوفو أشنو وقع فشاطئ طماريس نواحي البيضاء

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 13:49 عاجل:شوفو أشنو وقع فشاطئ طماريس نواحي البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل:شوفو أشنو وقع فشاطئ طماريس نواحي البيضاء
في مشهد جد مؤثر، لفظت أمواج شاطئ طماريس قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة فتاة شابة لقيت حتفها غرقا.

شوف تيفي:م غ

في مشهد جد مؤثر، لفظت أمواج شاطئ طماريس قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة فتاة شابة لقيت حتفها غرقا.

و حسب معلومات توصلت بها "شوف تيفي" غرقت الفتاة التي كانت تعاني من أزمة قلبية على بعد أمتار قليلة من الشاطئ، حيث يُعتقد أنها أصيبت بأزمة داخل الماء واختنقت دون أن ينتبه لها أحد.

و شكل المشهد المؤثر صدمة كبيرة لدى المصطافين الذي أبلغوا السلطات المختصة و التي حلت بعين المكان حيث جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طماريس صحية غرق أموات

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