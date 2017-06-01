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غضب بسيدي قاسم بسبب سيارة فاخرة لرئيس الجماعة ب 40 مليون رغم توفره على 50 سيارة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 13:18 غضب بسيدي قاسم بسبب سيارة فاخرة لرئيس الجماعة ب 40 مليون رغم توفره على 50 سيارة | بوليتيك
غضب بسيدي قاسم بسبب سيارة فاخرة لرئيس الجماعة ب 40 مليون رغم توفره على 50 سيارة
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن رئيس بلدية سيدي قاسم حصل على سيارة فاخرة ضمن الآلات التي إقتنتها البلدية في الصفقة الأخيرة، ما أجج غضب الساكنة ومستشاري المعارضة الذين يرون بأن المبلغ كبير جدا بالنظر إلى

شوف تيفي

كشفت مصادر "شوف تيفي" أن رئيس بلدية سيدي قاسم حصل على سيارة فاخرة ضمن الآلات التي إقتنتها البلدية في الصفقة الأخيرة، ما أجج غضب الساكنة ومستشاري المعارضة الذين يرون بأن المبلغ كبير جدا بالنظر إلى إمكانيات البلدية التي تعول على دعم وزارة الداخلية السنوي.

وحسب ذات المصادر، فالرئيس كان عليه أن يحصل على تجهيزات أخرى، وليس سيارة فاخرة، خاصة وأن البلدية تتوفر على سيارات للمصلحة كان على الرئيس الإستفاذة منها إلى حين تحقيق التنمية المنشودة بالمدينة وبعدها يقتني ما أسماه ذات المصدر "بالكماليات".

من جهة ثانية، صرح رئيس بلدية سيدي قاسم "محمد الحافظ" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أنه لم يقتني السيارة من الميزانية الخاصة للمجلس البلدي، وأنه لايعرف ثمنها الحقيقي، لكنها جاءت ضمن العتاد والآليات التي حصلت عليها البلدية بدعم من وزارة الداخلية، وأن السيارة لم تقتنى عبر صفقة خاصة كما يقال.

وأوضح رئيس الجماعة، أنه يتوفر على 50 سيارة في ملكيته، وأن تجديد أسطول سيارات الجماعة لم يتم منذ 25 سنة، مؤكدا بأن إثارة الموضوع من قبل المعارضة هو فقط سياسي محظ، وأن المجلس المنتخب الذي يسيره قام بخطوات كبيرة في المدينة.

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