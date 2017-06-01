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في قرار غريب.. هذه الدولة تسعى لحظر سير الدراجات النارية في شوارعها

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 13:00 في قرار غريب.. هذه الدولة تسعى لحظر سير الدراجات النارية في شوارعها | دولي
في قرار غريب.. هذه الدولة تسعى لحظر سير الدراجات النارية في شوارعها
في قرار غريب ،قالت لجنة الشعب في هانوي إن العاصمة الفيتنامية اعتمدت، اليوم الثلاثاء، خطة لحظر استخدام الدراجات النارية المنتشرة في شوارعها بحلول عام 2030، سعيا للحد من التكدس المروي والتلوث.

شوف تيفي:

في قرار غريب ،قالت لجنة الشعب في هانوي إن العاصمة الفيتنامية اعتمدت، اليوم الثلاثاء، خطة لحظر استخدام الدراجات النارية المنتشرة في شوارعها بحلول عام 2030، سعيا للحد من التكدس المروي والتلوث.

وكانت السلطات بدأت العام الماضي دراسة حظر جحافل الدراجات في العاصمة خشية اجتياح شوارعها التي تحفها الأشجار مع تنامي أعداد السكان وإقبال الطبقة المتوسطة على شراء السيارات بأعداد قياسية.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني إنه في إطار هذه الخطة، ستحظر حكومة المدينة بشكل تدريجي سير الدراجات النارية في مناطق معينة.

غير أن هناك مخاوف بشأن جدوى الخطة، إذ يقول ركاب الدراجات النارية إنه من المستحيل منع الناس من استخدام وسيلة انتقال اعتادوا استخدامها خاصة في ظل رداءة شبكة النقل العام في المدينة.

وتضاعف دخل الأسر في فيتنام لأربعة أمثاله في ظل النمو الاقتصادي السريع منذ مطلع الألفية. ويمتلك واحد من كل اثنين من السكان الذين يصل عددهم إلى 90 مليون نسمة دراجة نارية وزادت مبيعات السيارات 30 بالمئة في عام 2016.

وتقول حكومة المدينة إن العاصمة الفيتنامية تتوقع أن يصل عدد الدراجات النارية في شوارعها إلى ستة ملايين دراجة في الأعوام الثلاثة المقبلة.

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