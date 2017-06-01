فيديو مروع.. حصلوها بغات تخطف درية وهما يربطوها في عمود..وها شنو وقع ليها ﻿

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام مواطنين مصريين في مدينة بلبيس الموجودة على مستوى محافظة الشرقية بمصر، بربط سيدة وتعليقها على عمود إنارة، عقب ضبطها متلبسة بمحاولة اختطاف طفلة.
وحسب وسائل إعلام مصرية في كشفها عن تفاصيل الواقعة التي جرت فصولها أمس الاثنين، فإن شهود عيان، قالوا إن المواطنين ، ضبطوا السيدة وهي تحاول التسلل إلى أحد المنازل لخطف طفلة، ليتم محاصرتها وضربها بطريقة بشعة وربطها بالعمود قبل تسليمها للشرطة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.