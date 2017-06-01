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فيديو مروع.. حصلوها بغات تخطف درية وهما يربطوها في عمود..وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 12:09 فيديو مروع.. حصلوها بغات تخطف درية وهما يربطوها في عمود..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق
فيديو مروع.. حصلوها بغات تخطف درية وهما يربطوها في عمود..وها شنو وقع ليها
تداولت العديد من الصفحات المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام مواطنين مصريين في مدينة بلبيس الموجودة على مستوى محافظة الشرقية بمصر، بربط سيدة وتعليقها على عمود إنارة، عقب

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام مواطنين مصريين في مدينة بلبيس الموجودة على مستوى محافظة الشرقية بمصر، بربط سيدة وتعليقها على عمود إنارة، عقب ضبطها متلبسة بمحاولة اختطاف طفلة.

وحسب وسائل إعلام مصرية في كشفها عن تفاصيل الواقعة التي جرت فصولها أمس الاثنين، فإن شهود عيان، قالوا إن المواطنين ، ضبطوا السيدة وهي تحاول التسلل إلى أحد المنازل لخطف طفلة، ليتم محاصرتها وضربها بطريقة بشعة وربطها بالعمود قبل تسليمها للشرطة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصر سيدة الاختطاف مواقع التواصل الاجتماعي

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