بالفيديو..نصاب كايدير السماوي نصب على تريتور وخذا ليه فلوسو فكازا..وها كيفاش طاح فالفخ ﻿

كشف مواطن بيضاوي يعمل كممون للحفلات في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن شخصا، استخدم ما يسمى ''السماوي'' للنصب عليه في مبلغ مالي قدره 1200 درهم.

"شوف تيفي"

كشف مواطن بيضاوي يعمل كممون للحفلات في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، أن شخصا، استخدم ما يسمى "السماوي" للنصب عليه في مبلغ مالي قدره 1200 درهم.

وأوضح ذات المتحدث ، بأنه كان ليلة أمس الاثنين، جالسا بمحله الخاص بتموين الحفلات والذي يوجد على مستوى حي أناسي بالبيضاء، وتفاجأ بشخص يطلب منه صرف ورقة نقدية تبلغ قيمتها مائة درهم، إلا أنه وجد نفسه وبدون أن يشعر ينفذ جميع طلبات هذا الشخص، حيث قام بتسليمه المبلغ المذكور.

وأشار هذا المواطن أن الشخص غادر المكان، وبعد عشرة دقائق استعاد وعيه ليتبين له بأنه تعرض للنصب بطريقة لا تصدق، ليسارع إلى الحصول على تسجيل "كاميرا المراقبة المتبثة" بالقرب من محله، حيث قام بتسليم الفيديو للمصالح الأمنية كي يتم اعتقال هذا "النصاب".