خطير.. حضيو راسكم: عصابة إجرامية تروج 29 مليون سنتيم مزيفة بإفران..وها كيفاش شدوهم البوليس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الشرطة القضائية بمدينة إفران، تمكنت أمس الاثنين، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، تنشط في ترويج أوراق نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، والتي بلغ مجموعها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الشرطة القضائية بمدينة إفران، تمكنت أمس الاثنين، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، تنشط في ترويج أوراق نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، والتي بلغ مجموعها 29 مليون سنتيم.

وأكد المصدر ذاته أن العصابة كانت تنوي استغلال الحركية التي تعرفها المدينة خلال الأسبوع الجاري بمناسبة تنظيم مهرجان إفران الدولي، لنشر هذه الأوراق النقدية، إلا أن اليقظة الأمنية، مكنت من إيقاف أفرادها، وهم متلبسون بترويج هذه الأوراق النقدية بإحدى المحلات التجارية.

وأشار ذات المصدر أن الموقوفين الأربعة وبعد التحقيق الأولي معهما وحجز الأوراق النقدية المزيفة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، لتعميق البحث معهم.