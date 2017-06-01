الشارع الفرنسي يتجاوب مع قرار ماكرون تخفيض عدد البرلمانيين ﻿

شوف تيفي
كشفت قنوات فرنسية قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الفرنسيين تفاعلوا بشكل كبير وإيجابي مع دعوة رئيسهم الجديد "إمانويل ماكرون" بخفض عدد البرلمانيين إلى الثلث في المحطات الإنتخابية المقبلة، حيث عبروا على مواقع التواصل الإجتماعي بموافقتهم على المبادرة، رغم تحفظ بعض السياسيين على الفكرة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا يوم أمس الإثنين، إلى خفض عدد البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ بمعدل الثلث، في خطاب رسمي طويل ألقاه أمام البرلمان المجتمع بمجلسيه في قصر فرساي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.