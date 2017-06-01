 الشارع الفرنسي يتجاوب مع قرار ماكرون تخفيض عدد البرلمانيين ﻿
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الشارع الفرنسي يتجاوب مع قرار ماكرون تخفيض عدد البرلمانيين

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 11:59 الشارع الفرنسي يتجاوب مع قرار ماكرون تخفيض عدد البرلمانيين | دولي
الشارع الفرنسي يتجاوب مع قرار ماكرون تخفيض عدد البرلمانيين
كشفت قنوات فرنسية قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الفرنسيين تفاعلوا بشكل كبير وإيجابي مع دعوة رئيسهم الجديد ''إمانويل ماكرون'' بخفض عدد البرلمانيين إلى الثلث في المحطات الإنتخابية المقبلة،

شوف تيفي

كشفت قنوات فرنسية قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الفرنسيين تفاعلوا بشكل كبير وإيجابي مع دعوة رئيسهم الجديد "إمانويل ماكرون" بخفض عدد البرلمانيين إلى الثلث في المحطات الإنتخابية المقبلة، حيث عبروا على مواقع التواصل الإجتماعي بموافقتهم على المبادرة، رغم تحفظ بعض السياسيين على الفكرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا يوم أمس الإثنين، إلى خفض عدد البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ بمعدل الثلث، في خطاب رسمي طويل ألقاه أمام البرلمان المجتمع بمجلسيه في قصر فرساي.

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