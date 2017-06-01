 سكوب :أنباء عن عودة برنامج ''تغريدة'' للقناة الأولى ﻿
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سكوب :أنباء عن عودة برنامج ''تغريدة'' للقناة الأولى

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 11:53 سكوب :أنباء عن عودة برنامج تغريدة للقناة الأولى | ثقافة و فنون
سكوب :أنباء عن عودة برنامج ''تغريدة'' للقناة الأولى
يدور في كواليس دار البريهي ،أنباء تفيد عن عودة البرنامج الغنائي ''تغريدة'' الذي كان يُداع كل أسبوع على القناة الأولى.

شوف تيفي:

يدور في كواليس دار البريهي ،أنباء تفيد عن عودة البرنامج الغنائي "تغريدة" الذي كان يُداع كل أسبوع على القناة الأولى.

و قالت مصادرنا القريبة من البرنامج، إن الطاقم التقني يستعد للعودة في موسم جديد و بأسلوب آخر و فقرات متنوعة.

مصادر خاصة لشوف تيفي، كشفت أن القناة الأولى وضعت شروطا جديدة لطاقم البرنامج بخصوص العودة و لازالت إدارة البرنامج في مرحلة التشاور .

و كان برنامج تغريدة قد خلق ضجة كبيرة خلال موسمه الماضي نظرا للميزانية الباهضة التي كان يُكلفها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تغريدية برنامج القناة الأولى

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