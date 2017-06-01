سكوب :أنباء عن عودة برنامج ''تغريدة'' للقناة الأولى ﻿

شوف تيفي:
يدور في كواليس دار البريهي ،أنباء تفيد عن عودة البرنامج الغنائي "تغريدة" الذي كان يُداع كل أسبوع على القناة الأولى.
و قالت مصادرنا القريبة من البرنامج، إن الطاقم التقني يستعد للعودة في موسم جديد و بأسلوب آخر و فقرات متنوعة.
مصادر خاصة لشوف تيفي، كشفت أن القناة الأولى وضعت شروطا جديدة لطاقم البرنامج بخصوص العودة و لازالت إدارة البرنامج في مرحلة التشاور .
و كان برنامج تغريدة قد خلق ضجة كبيرة خلال موسمه الماضي نظرا للميزانية الباهضة التي كان يُكلفها.
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