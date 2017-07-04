صورة نادرة للملك الراحل الحسن الثاني تُشعل الفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك الراحل الحسن الثاني، والتي ظهر بها وهو يحمل بندقية وإلى جانبه مجموعة من الأشخاص.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك الراحل الحسن الثاني، والتي ظهر بها وهو يحمل بندقية وإلى جانبه مجموعة من الأشخاص.

وأثارت هذه الصورة إعجاب المغاربة المتفاعلين خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث تفاعل معها آلاف النشطاء، إذ أكد العديد منهم أن الملك الراحل الحسن الثاني، كان يتوفر على "كاريزما" وشخصية جد قوية، جعلته من أقوى وأبرز الحكام العرب.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة لتجديد الرحمات على الملك الراحل الحسن الثاني، مؤكدين أن الملك محمد السادس سار على خطى والده وواصل النهوض بالبلاد في جميع القطاعات منذ توليه القيادة.