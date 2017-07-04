عاجل وبالصورة..صحاب شرع يدهم شدو شفار ملقب بـ ''دويدة'' في سلا ورجعوه كلو دمايات وهاكيفاش تدخل البوليس ﻿

قامت فرقة الدراجين قبل قليل من يومه الثلاثاء، بإيقاف لصين، عقب تورطهما في تنفيذ عملية سرقة على مستوى دوار السهلي بالقرب من مسجد البرماشي بحي الفتح بمدينة سلا، .

"شوف تيفي"

قامت فرقة الدراجين قبل قليل من يومه الثلاثاء، بإيقاف لصين، عقب تورطهما في تنفيذ عملية سرقة على مستوى دوار السهلي بالقرب من مسجد البرماشي بحي الفتح بمدينة سلا، .

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة، فإن المعنيين بالأمر بينهما شاب في عقده الثاني ملقب بـ "دويدة"، اعترضا سبيل فتاة لسرقة ما بحوزتها، ما دفع بمجموعة من المواطنين إلى مطاردتهما وإيقافهما وخلال عملية التوقيف تعرض "دويدة" كما تظهر الصورة لجروح على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن المواطنين، سلموا الموقوفين لفرقة الدراجين التي قامت بنقلهما إلى دائرة أمنية لتعميق البحث معهما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصالح الأمنية بمدينة سلا، تقوم منذ مدة بحملات تهدف إلى محاربة الجريمة، ما مكنها من إيقاف العديد من الخارجين عن القانون.