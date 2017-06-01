خطـــــير:حْصّل مراتو كتخونو مع صاحبو فالطوموبيل فكازا وهاشنو دار ﻿

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" بشكاية على لسان زوج شاب تعرض للخيانة من طرف زوجته نهاية الأسبوع بمدينة الدارالبيضاء.
و تعود تفاصيل الواقعة، عندما شك الزوج في موعد وصول زوجته إلى بيتها ليتعقب سيارتها التي كانت مركونة بأحد الأحياء بالحي المحمدي المعروف بدرب سمارة الشعبي حي الأمان و لمدة تزيد عن 7 ساعات وصلت الزوجة و هي على متن سيارة صديق زوجها الفاخرة.
و بعد أن لمحها رفقة صديقه في وضعية غير طبيعية و اتصل برجال الأمن، فر صديق الزوج وعشيقته بتنسيق مع بعض شباب الحي الذين هاجموا الزوج بالعصي و الحجارة.
الزوج أكد في اتصال مع "شوف تيفي" أنه وضع شكاية لدى المصالح الأمنية بعد خيانة زوجته له في مدة زواج لم تتجاوز سنتين أثمرت عن مولود عمره حوالي 7 أشهر.
سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا...
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