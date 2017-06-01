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خطـــــير:حْصّل مراتو كتخونو مع صاحبو فالطوموبيل فكازا وهاشنو دار

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 10:57 خطـــــير:حْصّل مراتو كتخونو مع صاحبو فالطوموبيل فكازا وهاشنو دار | حوادث و حقوق
خطـــــير:حْصّل مراتو كتخونو مع صاحبو فالطوموبيل فكازا وهاشنو دار
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية على لسان زوج شاب تعرض للخيانة من طرف زوجته نهاية الأسبوع بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بشكاية على لسان زوج شاب تعرض للخيانة من طرف زوجته نهاية الأسبوع بمدينة الدارالبيضاء.

و تعود تفاصيل الواقعة، عندما شك الزوج في موعد وصول زوجته إلى بيتها ليتعقب سيارتها التي كانت مركونة بأحد الأحياء بالحي المحمدي المعروف بدرب سمارة الشعبي حي الأمان و لمدة تزيد عن 7 ساعات وصلت الزوجة و هي على متن سيارة صديق زوجها الفاخرة.

و بعد أن لمحها رفقة صديقه في وضعية غير طبيعية و اتصل برجال الأمن، فر صديق الزوج وعشيقته بتنسيق مع بعض شباب الحي الذين هاجموا الزوج بالعصي و الحجارة.

الزوج أكد في اتصال مع "شوف تيفي" أنه وضع شكاية لدى المصالح الأمنية بعد خيانة زوجته له في مدة زواج لم تتجاوز سنتين أثمرت عن مولود عمره حوالي 7 أشهر.

سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا...

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زوج شكاية

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