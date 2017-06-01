عاجل.. شركات بناء ملاعب كأس العالم في قطر توجه صفعة قوية للدوحة..وهذا هو قرارها الصادم ﻿

بعد أسابيع على قرار مجموعة من الدول العربية ''السعودية، البحرين، مصر، الإمارات'' قطع العلاقات الدبلوماسية معها وفرض الحصار عليها، تلقت قطر، ضربة موجعة أخرى، بعد أن أعلنت الشركات التي تقوم بأعمال

"شوف تيفي"

بعد أسابيع على قرار مجموعة من الدول العربية "السعودية، البحرين، مصر، الإمارات" قطع العلاقات الدبلوماسية معها وفرض الحصار عليها، تلقت قطر، ضربة موجعة أخرى، بعد أن أعلنت الشركات التي تقوم بأعمال بناء الملاعب والمرافق المواكبة لكأس العالم 2022 في قطر، بأنها قد بدأت بوضع خطة للطوارئ، تتمثل في التقليل من عدد موظفيها العاملين بها، وذلك استعدادا لمغادرة البلاد قبل نهاية المشاريع المسطرة.

وذكرت وكالة "سبوتينك" الروسية نقلا عن صحيفة "التليغراف" البريطانية، يومه الثلاثاء، أن العقوبات التجارية والاقتصادية المستمرة بحق قطر، تهدد بعرقلة برنامج البناء الذي تبلغ قيمته 160 مليار جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن أعمال البناء، تشمل 8 ملاعب ونظام مترو أنفاق حديث و60 ألف غرفة فندقية.

وأكدت الوكالة أن الشركات الأمريكية والبريطانية، تقوم بدور كبير في بناء هذه الملاعب والمرافق، ومنها مكتبا الهندسة المعمارية "فوستر آند بارتنر" و "زها حديد المعمارية"، وقد ذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه، إن العقوبات الجديدة المحتملة على قطر ستدفع هذه الشركات للمغادرة.