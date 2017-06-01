اعتقال شقيقة سياسي مغربي شهير ﻿

وجد أحمد أبوطالب عمدة روتردام المغربي الأصل نفسه في موقف حرج، بعد اعتقال شقيقته بتهمة اختلاس أموال عمومية وصرفها في أمور شخصية.

"شوف تيفي"

وجد أحمد أبوطالب عمدة روتردام المغربي الأصل نفسه في موقف حرج، بعد اعتقال شقيقته بتهمة اختلاس أموال عمومية وصرفها في أمور شخصية.

وحسب ما أوردته يومية العلم في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فالمغربية لطيفة أبوطالب، شقيقة رئيس بلدية روتردام الهولندية، أحمد أبو طالب، تواجه عقوبة تصل إلى ستة أشهر من الحبس، وذلك بسبب تهمة الاختلاس، وهي أقل عقوبة طالبت بها العدالة الهولندية.

ووفقا لوسائل إعلام هولندية، فيشتبه في لطيفة أبو طالب اختلاس 63000 يويرو لجمعية ثقافية، هذه الاختلاسات تمت في الفترة ما بين 2012 و 2013، عندما كانت تبلغ أنذاك من العمر 43 سنة، وكانت أمينة صندوق الجمعية.

كما حكم على المتهمة بإرجاع 63 ألف أورو التي اتهمت باختلاسها، بالإضافة إلى منعهما من آداء أي مهمة وظيفية لمدة ثلاثة أشهر.

وحسب مصادر إعلامية هولندية فإن شقيقة العمدة بوطالب، اختلست المبلغ المتابعة على خلفيته من مؤسسة تعنى بتنظيم مهرجانات في الأراضي المنخفضة.

ونقلا عن المصادر الإعلامية فإن لطيفة بوطالب استعملت المبلغ المختلس في التبضع والذهاب إلى محلات التجميل والحلاقة.