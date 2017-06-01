يا ربي السلامة..''بناي'' يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة ﻿

اهتزت مدينة بني ملال، ليلة الاثنين -الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص يعمل عامل بناء ، أقدم على قتل صديقه ''المقاول'' داخل مقهى شعبي بطريقة جد بشعة، وذلك من خلال ذبحه أمام أنظار العديد من

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة بني ملال، ليلة الاثنين -الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص يعمل عامل بناء ، أقدم على قتل صديقه "المقاول" داخل مقهى شعبي بطريقة جد بشعة، وذلك من خلال ذبحه أمام أنظار العديد من المواطنين المتواجدين بعين المكان.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية فإن مرتكب الجريمة، دخل في نقاش حاد مع الضحية، بسبب خلاف وقع بينها حول مبلغ مالي تبلغ قيمته ألف درهم، لتتطور الأمور بينها، ليقوم الطرف الأول بمبغاثة الضحية، موجها له طعنة مميتة على مستوى العنق، ليسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف مرتكب الجريمة في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، خلال محاولته الفرار ومغادرة مدينة بني ملال، بينما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بني ملال لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة.