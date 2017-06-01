 يا ربي السلامة..''بناي'' يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..شوفو الثمن الخيالي للي واصل ليه طرف ديال الدلاح المغربي في قطر بعد الأزمة | بووز

بالفيديو..شوفو الثمن الخيالي للي واصل ليه طرف ديال الدلاح المغربي في قطر بعد الأزمة

اعتقال شقيقة سياسي مغربي شهير | حوادث و حقوق

اعتقال شقيقة سياسي مغربي شهير

يا ربي السلامة..بناي يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..''بناي'' يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة

حراك مخلصش ورقة القطار شوفو اش دارو دريات عليه | بووز

حراك'' مخلصش ورقة القطار شوفو اش دارو دريات عليه ''

انفجار داخل مصنع للملابس بهذه الدولة..وسقوط قتلى | دولي

انفجار داخل مصنع للملابس بهذه الدولة..وسقوط قتلى

فيديوهات مرعبة.. الكويت تحترق والسبب الحرارة التي وصلت لـ 63 درجة | دولي

فيديوهات مرعبة.. الكويت تحترق والسبب الحرارة التي وصلت لـ 63 درجة

سار لساكنة الحسيمة..هذا ما تقرر للنهوض بالقطاع السياحي | بوليتيك

سار لساكنة الحسيمة..هذا ما تقرر للنهوض بالقطاع السياحي

تفاصيل جديدة بخصوص الإجازة الصيفية للعاهل السعودي بمدينة طنجة..حجز مئات الغرف في الفنادق وشقق وفيلات | بوليتيك

تفاصيل جديدة بخصوص الإجازة الصيفية للعاهل السعودي بمدينة طنجة..حجز مئات الغرف في الفنادق وشقق

مديرية الحموشي تعرب عن رفضها القاطع للمزاعم الموجهة لمصالحها وموظفيها استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان | بوليتيك

مديرية الحموشي تعرب عن رفضها القاطع للمزاعم الموجهة لمصالحها وموظفيها استنادا إلى وثيقة جزئية

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

يا ربي السلامة..''بناي'' يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 10:19 يا ربي السلامة..بناي يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..''بناي'' يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة
اهتزت مدينة بني ملال، ليلة الاثنين -الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص يعمل عامل بناء ، أقدم على قتل صديقه ''المقاول'' داخل مقهى شعبي بطريقة جد بشعة، وذلك من خلال ذبحه أمام أنظار العديد من

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة بني ملال، ليلة الاثنين -الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص يعمل عامل بناء ، أقدم على قتل صديقه "المقاول" داخل مقهى شعبي بطريقة جد بشعة، وذلك من خلال ذبحه أمام أنظار العديد من المواطنين المتواجدين بعين المكان.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية فإن مرتكب الجريمة، دخل في نقاش حاد مع الضحية، بسبب خلاف وقع بينها حول مبلغ مالي تبلغ قيمته ألف درهم، لتتطور الأمور بينها، ليقوم الطرف الأول بمبغاثة الضحية، موجها له طعنة مميتة على مستوى العنق، ليسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف مرتكب الجريمة في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، خلال محاولته الفرار ومغادرة مدينة بني ملال، بينما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بني ملال لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بني ملال الدماء الجريمة مقهى شعبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اعتقال شقيقة سياسي مغربي شهير | حوادث و حقوق

اعتقال شقيقة سياسي مغربي شهير

حي سيدي عثمان بالبيضاء يعيش على وقع جرائم بشكل يومي أبطالها مشرملون ..وها شنو كيوقع | حوادث و حقوق

حي سيدي عثمان بالبيضاء يعيش على وقع جرائم بشكل يومي أبطالها مشرملون ..وها شنو كيوقع

رفض ممارسة الجنس والعمل المدبّر وراء انتحار فتاة بتيزنيت | حوادث و حقوق

رفض ممارسة الجنس و''العمل المدبّر'' وراء انتحار فتاة بتيزنيت

وحش آدمي يغتصب ضحيته ويهددها بنشر صورها العارية بفاس | حوادث و حقوق

وحش آدمي يغتصب ضحيته ويهددها بنشر صورها العارية بفاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 يوليوز 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 52 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 يوليوز 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 04 يوليوز 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 04 يوليوز 2017

بالفيديو.. سوق لمنتوجات إفريقيا جنوب الصحراء في قلب الدار البيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو.. سوق لمنتوجات إفريقيا جنوب الصحراء في قلب الدار البيضاء

شاهد بالفيديو.. ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية الدرك الملكي | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية ''الدرك الملكي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..شوفو الثمن الخيالي للي واصل ليه طرف ديال الدلاح المغربي في قطر بعد الأزمة | بووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..شوفو الثمن الخيالي للي واصل ليه طرف ديال الدلاح المغربي في قطر بعد الأزمة

اعتقال شقيقة سياسي مغربي شهير | حوادث و حقوق

اعتقال شقيقة سياسي مغربي شهير

يا ربي السلامة..بناي يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..''بناي'' يذبح مقاولا داخل مقهى بمدينة بني ملال..وهذه هي تفاصيل الجريمة

حراك مخلصش ورقة القطار شوفو اش دارو دريات عليه | بووز

حراك'' مخلصش ورقة القطار شوفو اش دارو دريات عليه ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.