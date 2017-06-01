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انفجار داخل مصنع للملابس بهذه الدولة..وسقوط قتلى

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 09:28 انفجار داخل مصنع للملابس بهذه الدولة..وسقوط قتلى | دولي
انفجار داخل مصنع للملابس بهذه الدولة..وسقوط قتلى
أفادت وكالة ''رويترز'' البريطانية، أن مسؤولين في دولة بنغلادش، أعلنوا اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بحروق، عقب وقوع انفجار داخل مصنع ملابس.

"شوف تيفي"

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، أن مسؤولين في دولة بنغلادش، أعلنوا اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بحروق، عقب وقوع انفجار داخل مصنع ملابس.

وأوضحت الوكالة أن الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين على أطراف العاصمة داكا.

وأشارت ذات الوكالة أن صناعة الملابس في بنغلادش، وهي الأكبر حجما في العالم بعد الصين، تشغل أربعة ملايين شخص وتمثل 80 في المئة من عوائد صادرات البلاد.

 

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المغرب شوف تيفي بنغلاديش مصنع ملابس قتلى

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