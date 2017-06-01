فيديوهات مرعبة.. الكويت تحترق والسبب الحرارة التي وصلت لـ 63 درجة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الكويتية بمواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، مقاطع فيديو، تظهر اندلاع النيران داخل العديد من المباني بسب ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت لحوالي 63 درجة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الكويتية بمواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، مقاطع فيديو، تظهر اندلاع النيران داخل العديد من المباني بسب ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت لحوالي 63 درجة.

وأظهرت هذه الفيديوهات، حجم الخسائر المادية التي خلفتها النيران المندلعة، وقد أكد نشطاء كويتيون أن البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي، تعيش على وقع حرارة جد مرتفعة، تسببت في وقوع هذه الحوادث التي لم تخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الخليجية، سجلت خلال اليومين الماضيين، درجات حرارة جد عالية، وصلت لأرقام قياسية، فاقت 55 درجة خاصة في الكويت والعراق.