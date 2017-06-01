تفاصيل جديدة بخصوص الإجازة الصيفية للعاهل السعودي بمدينة طنجة..حجز مئات الغرف في الفنادق وشقق وفيلات ﻿

أكدت وكالة ''سبوتينك'' الروسية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيقضي إجازته الصيفية للعام الثالث على التوالي، بمدينة طنجة المغربية، ويبدأها هذا العام في 21 يوليوز الجاري لمدة عدة

"شوف تيفي"

أكدت وكالة "سبوتينك" الروسية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيقضي إجازته الصيفية للعام الثالث على التوالي، بمدينة طنجة المغربية، ويبدأها هذا العام في 21 يوليوز الجاري لمدة عدة أسابيع.

وحسب الوكالة الروسية فقد قال مسؤول بفريق العمل المشرف على ترتيبات العطلة، إن الفريق الأول من الوفد المرافق للعاهل السعودي بعطلته، "سيحل بالمغرب، منتصف الشهر الجاري، من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالزيارة في مدينة طنجة .

وأوضحت الوكالة بأنه جرى حجز مئات الغرف في كبريات الفنادق بالمدينة، إضافة إلى شقق وفيلات، ومئات السيارات الفارهة، التي تم تخصيصها لاستقبال الوفد المرافق للملك سلمان.

وأكدت الوكالة ذاتها أن الملك سلمان بن عبد العزيز، يقيم بمنطقة "كاب سبارطيل"، وهي منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابات، بالإضافة إلى مشاريع سياحية عديدة.