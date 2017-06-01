حي سيدي عثمان بالبيضاء يعيش على وقع جرائم بشكل يومي أبطالها مشرملون ..وها شنو كيوقع ﻿

توصلت ''شوف تيفي '' بشكايات من ساكنة حي سيدي عثمان بالبيضاء، أكدوا من خلالها أن الحي أصبح في الآونة الأخيرة مرتعا للمجرمين والمشرملين المتورطين في ارتكاب جرائم في حق مواطنين أبرياء.

''شوف تيفي ''

توصلت ''شوف تيفي '' بشكايات من ساكنة حي سيدي عثمان بالبيضاء، أكدوا من خلالها أن الحي أصبح في الآونة الأخيرة مرتعا للمجرمين والمشرملين المتورطين في ارتكاب جرائم في حق مواطنين أبرياء.

وحسب الساكنة فإن خارجين عن القانون وخاصة بالقرب من شارعي الجولان والنيل، يقومون بشكل يومي باعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، مؤكدين أن أغلبية الضحايا نساء يتم إرعابهن خاصة في الصباح الباكر لسرقة ما بحوزتهن، كانت آخرهن شابة في عقدها الثاني دخلت صباح يومه الاثنين في حالة هستيرية وهي تطلب المساعدة عقب قيام لص بتعنيفها وسرقة حقيبتها اليدوية.

وطالبت الساكنة بنشر تعزيزات أمنية بالحي المذكور، مؤكدين أن أغلبية اللصوص يقطنون في أحياء مجاورة مثل حي مولاي رشيد وحي اسباتة.