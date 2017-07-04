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رفض ممارسة الجنس و''العمل المدبّر'' وراء انتحار فتاة بتيزنيت

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 01:48 رفض ممارسة الجنس والعمل المدبّر وراء انتحار فتاة بتيزنيت | حوادث و حقوق
رفض ممارسة الجنس و''العمل المدبّر'' وراء انتحار فتاة بتيزنيت
بعد إقدام فتاة عشرينية على الإنتحار عن طريق إلقاء بنفسها من نافذة إحدى العمارات السكنية المتواجدة بالمدينة العتيقة تزنيت، رجّحت التحقيقات أن تكون عملية انتحار الأخيرة مرتبطة بعمل مدبر من أطراف

شوف تيفي

بعد إقدام فتاة عشرينية على الإنتحار عن طريق إلقاء بنفسها من نافذة إحدى العمارات السكنية المتواجدة بالمدينة العتيقة تزنيت، رجّحت التحقيقات أن تكون عملية انتحار الأخيرة مرتبطة بعمل مدبر من أطراف أخرى.

وعلمت شوف تيفي أن الضحية المنحدرة من مدينة الرباط والتي لا تزال في حالة شبه غيبوبة وغير قادرة على الكلام كانت لحظة الحادث متواجدة في جلسة خمرية، ورجّحت المصادر أن الجلسة الخمرية قد تكون ضمَّت 3 أو 4 أشخاص ضمنهم الفتاة الضحية وسيدة أخرى (ب.ض) إلى جانب شخص في الخمسينيات من عمره رفضت الفتاة مرافقته لممارسة الجنس معه قبل أن تلعب الخمر برؤوس الجميع ليدخل الخمسيني في مشاداة كلامية مع الفتاة الضحية التي وجدت نفسها بعد ذلك ملقاة في الشارع من نافذة المنزل.

واستفهمت الرواية، التي تظل مرجّحة في انتظار نتائج التحقيق الذي فتح في النازلة، عن الطريقة التي جرى بها إعادة نقل الفتاة إلى داخل المنزل في محاولة للتستر عن ظروفها وملابساتها قبل أن يفتضح الأمر في غياب شهود على النازلة وتواري أشخاص آخرين يرجّح أنهم كانوا لحظة الحادث بنفس المنزل.

الفتاة وبعد الإلقاء بنفسها تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الرأس وكسور على مستوى الصدر عجّلت بنقلها نحو مستعجلات المركز الإستشفائي الإقليمي بالمدينة من طرف الوقاية المدنية بحضور السلطة الإدارية المحلية.

هذا ولا تزال ظروف النازلة غامضة بعد أن عُثر على الفتاة ممدّدة وسط المنزل، وهو المكان الذي جرى نقلها منه نحو المستشفى، فيما وُجدت آثار دماء أمام باب المنزل المطلّ على الشارع الرئيسي.

 

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