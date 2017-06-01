وحش آدمي يغتصب ضحيته ويهددها بنشر صورها العارية بفاس ﻿

علمت شوف تيفي بأن المصالح الأمنية التابعة لولاية مدينة فاس تمكنت من إلقاء القبض على شخص يُشتبه تورطه في قضية تتعلق بالإختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض والإغتصاب والتهديد بنشر صور إباحية للضحية

شوف تيفي

علمت شوف تيفي بأن المصالح الأمنية التابعة لولاية مدينة فاس تمكنت من إلقاء القبض على شخص يُشتبه تورطه في قضية تتعلق بالإختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض والإغتصاب والتهديد بنشر صور إباحية للضحية عبر مواقع التواصل الإجتماعية.

وحسب مصادرنا فإن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية قام مؤخرا باختطاف فتاة وقيادتها على متن دراجته النارية تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض إلى مكان خالِِ حيث قام باغتصابها وأخد صور لها بهاتفها النقال مهدداًً بنشرها عبر موقع الفايسبوك.

وأضاف المصدر الأمني أنه بعد التحقيق مع الموقوف تبين أنه وبعد ارتكابه لجريمته الشنعاء في حق الضحية قام ببيع هاتفعا في محل للبيع وإصلاح الهواتف حيت تم تشخيص هويته ومحاصرته وبالتالي إيقافه من أجل تعميق البحت، هذا و تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.