تقارير أمنية تُؤجل تعويم الدرهم ﻿

أثار قرار تأجيل الشروع في تفعيل إصلاح التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم تساؤلات في الأوساط المالية والإقتصادية وحتى الشعبية حول الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات إلى إرجاء الشروع في العمل

شوف تيفي

أثار قرار تأجيل الشروع في تفعيل إصلاح التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم تساؤلات في الأوساط المالية والإقتصادية وحتى الشعبية حول الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات إلى إرجاء الشروع في العمل بالنظام الجديد إلى وقت لاحق غير محدد.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء فقد تقرر تعليق الإجتماعات التقنية التي كانت تعقد حول التحرير التدريجي للدرهم ببنك المغرب إلى حين، ولم يعلم حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء تعليق تفعيل الإصلاح.

وأضافت مصادر اليومية أن الأجهزة الأمنية أعدت تقريرا حول الإنعكاسات الإجتماعية المحتملة لتعويم الدرهم وحذرت من الشروع في الإصلاح حاليا وتأجيل الأمر الشهور المقبلة لأن الوضع الإجتماعي لا يحتمل ولأن هناك العديد من الجهات التي يمكن أن تستغل هذا الورش الإصلاحي من أجل الترويج للإشاعات حول انعكاساته السلبية ما من شأنه أن يتسبب في حالة من الإحتقان الإجتماعي خاصة أن الأوضاع بالحسيمة ما تزال متوثرة لذا أوصت الجهات الأمنية بضرورة التريث قبل تنفيذ الإصلاح.