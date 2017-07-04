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الممثل العالمي سعيد التغماوي كايفتخر بمغربيتو وهاشنو دار

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 00:41 الممثل العالمي سعيد التغماوي كايفتخر بمغربيتو وهاشنو دار | ثقافة و فنون
الممثل العالمي سعيد التغماوي كايفتخر بمغربيتو وهاشنو دار
تقاسم الممثل المغربي والعالمي سعيد التغماوي رفقة متتبعيه صورة لبطاقته الوطنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أرفقها بتدوينة كتب عليها « الحمدلله مغربي وغادي نبقا دائما

شوف تيفي

تقاسم الممثل المغربي والعالمي سعيد التغماوي رفقة متتبعيه صورة لبطاقته الوطنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أرفقها بتدوينة كتب عليها « الحمدلله مغربي وغادي نبقا دائما مغربي... حيت واخا توصل لماعرفت فين... ماخاصكش تنسى أصلك ! » مضيفا « أجي واقيلة انا المغربي الوحيد لي ماباغيش نبدل التصويرة دلاكارط؟ ».

هذا ولاقت صورة البطاقة الوطنية لسعيد التغماري إعجاب متتبعيه مُعلقين عليها « ديما مغرب ..برافو سعيد مانسيتيش المغرب رغم استقراره في أمريكا.. ».

تجدر الإشارة أن الممثل الأمازيغي سعيد التغماوي يمتلك رصيدا فنيا كبيرا يضم العشرات من الأفلام العربية والعالمية الذين لاقوا شهرة واسعة.

 

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الممثل العالمي سعيد التغماوي

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