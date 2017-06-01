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بعد قطع علاقة بلاده مع قطر.. العاهل السعودي يقضي عطلته بالمغرب

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 00:29 بعد قطع علاقة بلاده مع قطر.. العاهل السعودي يقضي عطلته بالمغرب | بوليتيك
بعد قطع علاقة بلاده مع قطر.. العاهل السعودي يقضي عطلته بالمغرب
كشفت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيحل يوم 21 يوليوز بالمغرب لقضاء عطلته الصيفية، بعدما سبق له وأن قضى عطلته بطنجة حيث يملك قصرا هناك.

شوف تيفي

كشفت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيحل يوم 21 يوليوز بالمغرب لقضاء عطلته الصيفية، بعدما سبق له وأن قضى عطلته بطنجة حيث يملك قصرا هناك.

ويبدو أن موقف الحياد الذي اتخده المغرب من الصراع القطري الخليجي وقرار المغرب إرسال مساعدات غذائية إلى دولة قطر لمواجهة أثار الحصار وإن فاجأ المسؤولين في السعودية والإمارات، فإنه لم يؤثر على علاقات المملكة السعودية بالمغرب. 

تجدر الإِشارة إلى أن السعودية أعلنت في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، وذلك لدعمها لتنظيم الدولة الإسلامية.

 

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العاهل السعودي يقضي عطلته المغرب

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