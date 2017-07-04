قناة فرانس 24 تبثر الصحراء من خريطة المغرب ﻿

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بتث قناة فرانس 24 مساء اليوم الإثنين في إحدى نشراتها الإخبارية خريطة المغرب مبتورة من الصحراء المغربية.
ومباشرة بعد نشر صور الخريطة المغربية مبثورة من صحرائها، على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك انهال الرواد المغاربة بتعاليق استنكروا من خلالها ما أقدمت عليه قناة فرانس 24 .
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