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قناة فرانس 24 تبثر الصحراء من خريطة المغرب

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 00:24 قناة فرانس 24 تبثر الصحراء من خريطة المغرب | دولي
قناة فرانس 24 تبثر الصحراء من خريطة المغرب
بتث قناة فرانس 24 مساء اليوم الإثنين في إحدى نشراتها الإخبارية خريطة المغرب مبتورة من الصحراء المغربية.

شوف تيفي

بتث قناة فرانس 24 مساء اليوم الإثنين في إحدى نشراتها الإخبارية خريطة المغرب مبتورة من الصحراء المغربية.

ومباشرة بعد نشر صور الخريطة المغربية مبثورة من صحرائها، على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك انهال الرواد المغاربة بتعاليق استنكروا من خلالها ما أقدمت عليه قناة فرانس 24 .

 

‫شوف تيفي

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خريطة المغرب فرانس 24

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